Sal Da Vinci-Stasera che sera pagelle | timing errato e lacrime 5 De Martino cancellato 6

Stasera, Sal Da Vinci approda su Canale 5 con il suo atteso concerto in Piazza del Plebiscito, un evento rimandato più volte. Tra momenti di emozione e qualche criticità, la serata si rivela ricca di sorprese e riflessioni, mentre il pubblico si prepara a vivere un appuntamento musicale imperdibile.

Sal Da Vinci sbarca finalmente su Canale 5 con il suo concerto in Piazza del Plebiscito. Un evento molto atteso e più volte rimandato in palinsesto da Mediaset per esigenze mai specificate del tutto. Una festa per i suoi oltre quarant’anni di carriera – tra teatro, concerti e tv – e un grande omaggio alla città di Napoli. Una serata speciale per celebrare l’artista partenopeo, travolto nell’ultimo periodo da una nuova ondata di popolarità. Insieme a Sal Da Vinci, tra nuove hit e classici della canzone italiana e napoletana, ospiti davvero eccezionali: tra questi Renato Zero, Gigi D’Alessio, Paolo Bonolis, Serena Brancale, Raf, Fausto Leali, Clementino, Martina Stella e Fabio Esposito. 🔗 Leggi su Dilei.it

