Verona Siemens e RAILPOOL aprono un nuovo hub per la manutenzione delle locomotive

A Verona, Siemens e RAILPOOL inaugurano un nuovo hub dedicato alla manutenzione delle locomotive, con un investimento di 20 milioni di euro nell’Interporto. Il centro si focalizza sulla manutenzione leggera, rafforzando la rete logistica e sostenendo l’efficienza del trasporto ferroviario nella regione. Un passo importante per lo sviluppo infrastrutturale e tecnologico del settore ferroviario locale.

Investimento da 20 milioni di euro nell'Interporto di Verona, con un nuovo centro per la manutenzione leggera delle locomotive. «Questo progetto rafforza il ruolo dell'Italia nella logistica europea», afferma Pierfrancesco De Rossi, Ceo di Siemens Mobility. È a Verona, lungo uno degli assi ferroviari più strategici d'Europa, che Siemens Mobility e RAILPOOL hanno deciso di rafforzare la loro presenza industriale in Italia. L'annuncio è arrivato oggi da Milano, nella cornice di Casa Siemens, dove le due aziende hanno presentato l'accordo preliminare per la realizzazione di un nuovo hub dedicato alla manutenzione delle locomotive all'interno dell'Interporto di Verona.

