Datteri il potere terapeutico rilevato da uno studio | tutti i benefici e quali varietà scegliere

I datteri, frutti preziosi e irresistibili, sono molto più di una semplice delizia natalizia. Recenti studi ne hanno evidenziato il potente effetto terapeutico, rivelando benefici sorprendenti per la salute. La loro versatilità e ricchezza di nutrienti li rendono un alleato naturale, perfetto da integrare nella dieta quotidiana. Scopri le varietà più pregiate e lasciati conquistare dalla loro dolcezza benefica.

I datteri sono una presenza golosa e ricorrente sulla tavola imbandita delle feste, un classico da offrire come snack e per spezzare con dolcezza le tante portate natalizie. Golosi, esotici e profumati sono perfetti anche per chi pratica sport, o come ingrediente speciale per una merenda gustosa. Ma non tutti sanno che questi frutti così particolari vantano innumerevoli proprietà benefiche per l'organismo, grazie alla corposa presenza di sali minerali, vitamine, polifenoli, flavonoidi e fibre. Scopriamo le loro caratteristiche, quali sono le varietà più note e come inserirli all'interno della dieta quotidiana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

