La multiculturalità di Coney Island è una ricchezza alimentare

Coney Island, situata all’estremo di Brooklyn, è una penisola caratterizzata da una duplice identità culturale. La sua multiculturalità rappresenta una vera ricchezza, riflettendosi nelle tradizioni, nei sapori e nelle storie dei suoi abitanti. Questo luogo, con le sue radici diverse, offre un esempio di convivenza e scambio culturale, rendendo Coney Island un esempio di integrazione e varietà nel cuore di New York.

Coney Island, che in realtà è una penisola, si trova proprio in fondo a Brooklyn, ed è un luogo con due anime, del tutto diverse tra loro. D’estate è la spiaggia di New York, la più popolare, accessibile e affollata, a nemmeno un’ora di metropolitana da Manhattan, protagonista di mille scatti, sfondo e citazioni in di film famosi, da “I guerrieri della notte” di Walter Hill a “La ruota delle meraviglie” di Woody Allen, con il suo storico luna park – e giostre turbinose come il Cyclone e la Wonder Wheel, il lungomare scenografico, le spiagge chilometriche e gli hot dog di Nathan’s Famous, che oggi è una catena ma che conserva ancora qui il negozio originale, all’angolo tra Surf Avenue e Stillwell Avenue, aperto nel 1916 da un immigrato ebreo polacco, Nathan Handwerker, che inventò gli hot dog mentre lavorava al Feltman’s German Gardens. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

