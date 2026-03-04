La Turchia | Missile di Teheran diretto verso di noi abbattuto dalle difese Nato Attacco sottomarino contro una nave militare iraniana al largo dello Sri Lanka | Borse Asia giù Seul -12% Milano +1,7%

Le tensioni tra Turchia e Iran sono aumentate dopo che un missile di Teheran, diretto verso la Turchia, è stato abbattuto dalle difese Nato. Nel frattempo, si è verificato un attacco sottomarino contro una nave militare iraniana al largo dello Sri Lanka. Le borse asiatiche hanno segnato cali importanti, mentre Milano ha chiuso in rialzo. I funerali di Khamenei sono stati rinviati e da Israele arrivano nuove notizie di una massiccia ondata.