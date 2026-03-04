Attacco sottomarino contro una nave militare iraniana al largo dello Sri Lanka L' Idf abbatte un caccia di Teheran raid in Libano Missili e droni sul Kuwait | Borse Asia a picco Seul -12% Milano +1,7%

Un attacco sottomarino contro una nave militare iraniana si è verificato al largo dello Sri Lanka. L'IDF ha abbattuto un caccia iraniano e sono stati effettuati raid in Libano. Sul Kuwait sono stati lanciati missili e droni, mentre le borse asiatiche hanno subito forti perdite, con Seul in calo del 12% e Milano che ha chiuso a +1,7%. I funerali di Khamenei sono stati rinviati. Da Israele arriva una nuova ondata di operazioni militari.