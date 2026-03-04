Attacco sottomarino contro una nave militare iraniana al largo dello Sri Lanka L' Idf abbatte un caccia di Teheran raid in Libano Missili e droni sul Kuwait | Borse Asia a picco Seul -12% Milano +1,7%
Un attacco sottomarino contro una nave militare iraniana si è verificato al largo dello Sri Lanka. L'IDF ha abbattuto un caccia iraniano e sono stati effettuati raid in Libano. Sul Kuwait sono stati lanciati missili e droni, mentre le borse asiatiche hanno subito forti perdite, con Seul in calo del 12% e Milano che ha chiuso a +1,7%. I funerali di Khamenei sono stati rinviati. Da Israele arriva una nuova ondata di operazioni militari.
Rinviati i funerali di Khamenei che erano previsti per stasera. Da Israele nuova massiccia ondata di attacchi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Attacco sottomarino al largo delle coste dello Sri Lanka: affonda una nave iraniana. Morti e feritiUna nave iraniana, la fregata Iris Dena, è affondata al largo dello Sri Lanka a seguito di un presunto attacco sottomarino. Secondo le autorità locali, almeno 101 persone risultano disperse e 78 ... affaritaliani.it
Sottomarino attacca e affonda una nave iraniana al largo dello Sri Lanka: cosa sappiamoUna nave militare iraniana è affondata al largo dello Sri Lanka, forse dopo un attacco sferrato da un sottomarino. lettera43.it
