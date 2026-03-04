Attacco sottomarino contro una nave militare iraniana al largo dello Sri Lanka L' Idf abbatte un caccia di Teheran raid in Libano Missili e droni anche sul Kuwait | Borse l' Asia va a picco Seul -12%

Un attacco sottomarino ha colpito una nave militare iraniana al largo dello Sri Lanka, mentre l’IDF ha abbattuto un caccia di Teheran. Parallelamente, sono stati condotti raid con missili e droni in Libano e nel Kuwait. Le borse asiatiche hanno registrato forti perdite, con Seul che ha chiuso a -12%. Oggi si tengono i funerali di Khamenei, con Mojtaba che è stato nominato nuova Guida suprema.