Attacco sottomarino contro una nave militare iraniana al largo dello Sri Lanka L' Idf abbatte un caccia di Teheran raid in Libano Missili e droni anche sul Kuwait | Borse l' Asia va a picco Seul -12%
Un attacco sottomarino ha colpito una nave militare iraniana al largo dello Sri Lanka, mentre l’IDF ha abbattuto un caccia di Teheran. Parallelamente, sono stati condotti raid con missili e droni in Libano e nel Kuwait. Le borse asiatiche hanno registrato forti perdite, con Seul che ha chiuso a -12%. Oggi si tengono i funerali di Khamenei, con Mojtaba che è stato nominato nuova Guida suprema.
Oggi i funerali di Khamenei, il figlio Mojtaba è la nuova Guida suprema. Da Israele nuova ondata di attacchi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: L'Idf abbatte un caccia iraniano, raid anche in Libano. «Ondata di missili e droni sul Kuwait». I pasdaran: «Hormuz è sotto il nostro controllo» | Borse, Asia a picco (Seul -12%), Milano prova a resistere
Leggi anche: L'Idf abbatte un caccia iraniano, raid anche in Libano. «Ondata di missili e droni sul Kuwait». I pasdaran: «Hormuz è sotto il nostro controllo» | Borse, l'Asia precipita (Seul -12%), L'Europa resiste
Tutti gli aggiornamenti su Sri Lanka.
Discussioni sull' argomento Soldati italiani colpiti da un missile in Kuwait. I militari del 51esimo Stormo di Istrana: ?Eravamo appena usciti dal bunker per una...; Oroscopo domenica 1 marzo 2026.
Sottomarino attacca e affonda una nave iraniana al largo dello Sri Lanka: cosa sappiamoUna nave militare iraniana è affondata al largo dello Sri Lanka, forse dopo un attacco sferrato da un sottomarino. lettera43.it
Attacco sottomarino al largo delle coste dello Sri Lanka: affonda una nave iraniana. Morti e feritiUna nave iraniana, la fregata Iris Dena, è affondata al largo dello Sri Lanka a seguito di un presunto attacco sottomarino. Secondo le autorità locali, almeno 101 persone risultano disperse e 78 ... affaritaliani.it
Lo Sri Lanka tra rifiuti e inerzia. Un’emergenza ambientale legata allo smaltimento dei rifiuti agita abitanti e attivisti in Sri Lanka. Meno le amministrazioni centrali e locali, che forse non hanno ancora capito la gravità del problema. di Alessandro Graziadei https facebook
Tangalle Sri Lanka - Užívejte zaslouženou dovcu x.com