Attacco sottomarino contro una nave militare iraniana al largo dello Sri Lanka L' Idf abbatte un caccia di Teheran raid in Libano Missili e droni anche sul Kuwait | Borse l' Asia va a picco Seul -12%

4 mar 2026

Un attacco sottomarino ha colpito una nave militare iraniana al largo dello Sri Lanka, mentre l’IDF ha abbattuto un caccia di Teheran. Parallelamente, sono stati condotti raid con missili e droni in Libano e nel Kuwait. Le borse asiatiche hanno registrato forti perdite, con Seul che ha chiuso a -12%. Oggi si tengono i funerali di Khamenei, con Mojtaba che è stato nominato nuova Guida suprema.

Oggi i funerali di Khamenei, il figlio Mojtaba è la nuova Guida suprema. Da Israele nuova ondata di attacchi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

