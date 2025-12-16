Cantagallo al via le domande per ottenere i buoni spesa ' 2.500 Buoni Motivi'

Il Comune di Cantagallo ha aperto le iscrizioni per la nuova edizione dei buoni spesa “2.500 Buoni Motivi”. L’iniziativa, rivolta ai cittadini in difficoltà, permette di ricevere supporto economico per l’acquisto di generi di prima necessità. Le domande sono ora aperte, offrendo un’opportunità concreta per affrontare le esigenze delle famiglie nel periodo natalizio.

Cantagallo (Prato), 16 dicembre 2025 – Il Comune di Cantagallo ha lanciato anche quest’anno l’iniziativa “2.500 Buoni Motivi”, un aiuto concreto alle famiglie residenti che si trovano in difficoltà economica. Fino a martedì 23 dicembre alle ore 13 sarà possibile fare domanda per ottenere buoni spesa da utilizzare nei negozi del territorio, con importi variabili in base alla composizione del nucleo familiare. L’obiettivo è sostenere famiglie e cittadini che, pur non rientrando nei percorsi ordinari di assistenza, risentono del caro vita e della diminuzione del potere d’acquisto. I buoni sono spendibili per generi alimentari, prodotti di prima necessità e altri beni utili alla vita quotidiana. Lanazione.it

