Derby della Ravegnana, sale la febbre. Il Ravenna ha due buoni motivi per vincerlo.

Il derby della Ravegnana si avvicina, suscitando grande interesse tra i tifosi. Domenica alle 18:30, allo stadio Benelli, si sfideranno Ravenna e Forlì in una partita che rappresenta un momento importante della stagione. Per il Ravenna, questa sfida rappresenta un’occasione fondamentale per ottenere un risultato positivo e consolidare la propria posizione in classifica. Un incontro che promette emozioni e concentrazione da entrambe le squadre.

Si avvicina il giorno più atteso, un giorno che vale una stagione. Il derby più sentito è alle porte: domenica alle 18,30 lo stadio Benelli aprirà le porte alla sfida che incendia maggiormente la tifoseria giallorossa, ovvero quella col Forlì. Un derby che ha fatto la storia: è vero che nel periodo glorioso della serie B era stato sostituito da quello contro il Cesena, ma in passato era proprio la sfida lungo la via Ravegnana a tenere banco, con ombrelli volanti e battute più che pepate. Ma, oggi, quel che conta è il campo: lo scorso anno sotto i riflettori del Benelli, sabato 9 novembre, si imposero i giallorossi di un Marco Marchionni da poco insediatosi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

