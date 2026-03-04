La supermodella ha incantato tutto con un unico indimenticabile look firmato Anthony Vaccarello

Il ritorno di Bella Hadid sulle passerelle di Parigi ha catturato l’attenzione di tutti. La supermodella ha sfilato indossando un look firmato Anthony Vaccarello che ha lasciato il segno. La sua presenza ha attirato gli sguardi e acceso i riflettori sulla passerella, rendendo l’evento particolarmente memorabile. La modella ha mostrato tutta la sua presenza, confermando il suo ruolo di protagonista nel mondo della moda.

La supermodella domina la passerella di Anthony Vaccarello alla Paris Fashion Week con un body in pizzo e trasparenze che lasciano il segno Il ritorno di Bella Hadid sulle passerelle di Parigi ha ufficialmente rubato la scena. Durante la sfilata Saint Laurent dedicata alla collezione Autunno Inverno 20262027, la supermodella ha incantato il pubblico con un'apparizione singola ma di immenso impatto, confermandosi la musa assoluta del direttore creativo Anthony Vaccarello. Dopo aver sorpreso tutti a Milano con ben quattro cambi d'abito per Prada, a Parigi Bella ha puntato sulla potenza di un unico, indimenticabile look d'ispirazione lingerie.