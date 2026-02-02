Addio all’Inter tutto vero | ha appena firmato con i bianconeri

L’Inter perde un suo giocatore importante. Nelle ultime ore di calciomercato, è arrivata la notizia che l’atleta ha firmato con la Juventus. La decisione ha sorpreso tifosi e addetti ai lavori, lasciando l’ambiente nerazzurro senza parole. La trattativa si è conclusa in fretta e ora il giocatore sarà bianconero.

Beffa atroce per l'Inter in queste ultimissime ore di calciomercato: tutto fatto per il suo trasferimento in bianconero. L'Inter sbanca Cremona, conquista la decima vittoria nelle ultime undici gare di campionato e allunga al comando della classifica di Serie A. I nerazzurri sfornano l'ennesima prestazione da applausi e la portano a casa grazie alle reti di Lautaro Martinez e di Zielinski. Dal calciomercato, però, arriva una pessima notizia per Chivu. Branimir Mlacic, grande obiettivo di Marotta che lo segue da diversi mesi, sarà infatti un nuovo giocatore dell'Udinese: lo riferisce in queste ore l'esperto di mercato, Fabrizio Romano, secondo cui il promettente difensore croato classe 2007 avrebbe appena firmato il suo contratto proprio con la compagine bianconera. Mlacic, che arriva dall'Hajduk Spalato, sarà più tardi in città per le consuete visite mediche con la sua nuova squadra.

