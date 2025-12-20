Wonderful Christmastime di Paul McCartney è davvero la peggiore canzone di Natale di sempre?

Paul McCartney nel 2022 ha dichiarato: «Mi piacciono i canti natalizi come idea, soprattutto perché si ascoltano solo a Natale!». Con queste parole l’autore di Wonderful Christmastime apriva un’intervista monografica dedicata a quello che è probabilmente il brano più controverso e divisivo del suo vasto repertorio. È vero che gli altri Beatles non accolsero con entusiasmo Ob-La-Di, Ob-La-Da quando venne presentata, o che il suo contributo alla colonna sonora di Spie come noi (John Landis, 1985) sia lontano anni luce dalla bondiana Vivi e lascia morire (1973). Eppure, c’è qualcosa in quel candido canto natalizio che sembra irritare persino i fan più devoti. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

