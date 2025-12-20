Paul McCartney nel 2022 ha dichiarato: «Mi piacciono i canti natalizi come idea, soprattutto perché si ascoltano solo a Natale!». Con queste parole l’autore di Wonderful Christmastime apriva un’intervista monografica dedicata a quello che è probabilmente il brano più controverso e divisivo del suo vasto repertorio. È vero che gli altri Beatles non accolsero con entusiasmo Ob-La-Di, Ob-La-Da quando venne presentata, o che il suo contributo alla colonna sonora di Spie come noi (John Landis, 1985) sia lontano anni luce dalla bondiana Vivi e lascia morire (1973). Eppure, c’è qualcosa in quel candido canto natalizio che sembra irritare persino i fan più devoti. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Wonderful Christmastime di Paul McCartney è davvero la peggiore canzone di Natale di sempre?

Leggi anche: Paul McCartney pubblicherà una “canzone” contro l’intelligenza artificiale

Leggi anche: Paul McCartney piange la morte di Rob Reiner: «Grazie per tutto l’umorismo, Rob»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Wonderful Christmastime di McCartney è davvero la più brutta tra tutte le canzoni di Natale?; 5 canzoni di Natale iconiche: storia e curiosità dietro i classici di Abba, Bing Crosby e David Bowie; Dal calore del vinile alla brillantezza del CD: il suono del Natale anni '70, '80 e '90'; Classifica Spotify: le 50 canzoni più ascoltate in Italia e nel mondo.

Paul McCartney Reflects on “Wonderful Christmastime” in New Video Profile: “I Was Trying to Capture That [Holiday] Party Aspect” - Paul McCartney ’s solo single “Wonderful Christmastime” has become something of a modern holiday standard since its 1979 release. americansongwriter.com