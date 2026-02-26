milano fashion week gli occhi bordati di nero di prada e il trucco spontaneo di max mara

Durante la Milano Fashion Week sono stati mostrati diversi look di trucco e acconciature dedicati alle collezioni AutunnoInverno 2026-27, offrendo spunti pratici per chi desidera aggiornare il proprio stile. Le passerelle hanno presentato volti impreziositi da eyeliner intensi e trucchi naturali, mentre le acconciature spaziano da capelli raccolti a look più sbarazzini, pronti per essere riproposti anche nella vita di tutti i giorni.

La Milano Fashion Week quest'anno si contende i riflettori con Sanremo. La prima giornata è cominciata con il romanticismo etereo di Luisa Beccaria seguita con la creatività fiabesca di Antonio Marras. Il debutto più atteso è stato senza dubbio quello di Maria Grazia Chiuri alla direzione creativa di Fendi per una sfilata che si è configurata come una dichiarazione d'intenti. Nel trucco spicca il dettaglio della matita bianca dentro la rima cigliare, insieme ai capelli dai ciuffi svolazzanti fermati in una coda bassa, manifesto di leggerezza e di bellezza senza troppo impegno.

