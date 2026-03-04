La storia di Asia | Da un anno aspetta un posto nella Rems intanto continua a vivere fra pericoli e autolesionismo

Asia, una giovane di 22 anni di Terni, attende da oltre un anno un posto in una Rems, le residenze per le esecuzioni delle misure di sicurezza. Nel maggio scorso, un magistrato di sorveglianza di Spoleto ha disposto il suo ricovero, ma lei continua a vivere tra rischi e comportamenti autolesionisti. La sua situazione rimane complessa e senza una soluzione immediata.

Il grido disperato della madre della giovane ternana: “Gravissimo ritardo nell’esecuzione dell’ordinanza del magistrato di sorveglianza e nel frattempo la situazione è sempre più drammatica” Era lo scorso mese di maggio quando il magistrato di sorveglianza di Spoleto aveva emesso un’ordinanza con la quale si disponeva il ricovero di Asia, giovane ternana di 22 anni in una Rems, acrononimo che sta a indicare le “residenze per le esecuzioni delle misure di sicurezza”. Strutture assenti dall’Umbria e per le quali esiste una convenzione con la Regione Toscana. A giugno 2025, il dipartimento per l’amministrazione penitenziaria aveva indicato la Rems di Volterra come struttura destinata ad accogliere la ventiduenne. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

