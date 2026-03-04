Il contratto preliminare di vendita de La Stampa è stato firmato tra il Gruppo Gedi e il Gruppo Sae. La transazione riguarda la cessione del quotidiano torinese. La notizia ufficiale è stata comunicata dalle due aziende coinvolte. La firma segna il passaggio di proprietà del giornale da Gedi a Sae.

Il quotidiano La Stampa è stato venduto. Il Gruppo Gedi e il Gruppo Sae comunicano di aver firmato il contratto preliminare di cessione a quest'ultimo del giornale torinese. La cessione - spiega una nota di Gedi - comprende anche le testate collegate, le attività digitali, il centro stampa, la rete commerciale per la raccolta pubblicitaria locale, nonché le attività di staff e di supporto alla redazione. L'acquisizione avverrà attraverso un veicolo di nuova costituzione, controllato dal Gruppo Sae, nel quale si prevede anche l'ingresso di investitori legati al territorio del Nord Ovest. Ad oggi Gruppo Sae pubblica i quotidiani La Provincia Pavese, Il Tirreno, La Nuova Sardegna, la Nuova Ferrara, Gazzetta di Modena e Gazzetta di Reggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Stampa venduta al gruppo Sae. Firmato il contratto preliminare con Gedi

La Stampa passa a SAE, firmato contratto preliminareIl Gruppo GEDI e il Gruppo SAE comunicano di aver firmato il contratto preliminare di cessione a quest’ultimo de La Stampa.

Gedi in trattativa esclusiva con il Gruppo Sae per vendere La Stampa: chi è il potenziale acquirenteGedi tratta la vendita de La Stampa al gruppo Sae, già in affari con il ramo editoriale dell’impero di John Elkann.

Presidio giornalisti La Stampa a Torino, '150 anni di storia non sono in vendita'(ANSA) - TORINO, 25 FEB - Presidio questa mattina davanti al palazzo municipale di Torino dei giornalisti e dei lavoratori del quotidiano La Stampa, in mobilitazione per chiedere chiarezza sul futuro ... msn.com

Flavia Amabile. . #roma #cameradeideputati #lastampa #gedi #editoria @lastampa_siamonoi @pablobaro @mariarosa_tomasello @ilariolombardo @federico_capurso @irenepuntoebasta @eleonora.camilli @francescaschianchireal @frapac facebook

Presidio giornalisti La Stampa a Torino, '150 anni di storia non sono in vendita'. Preoccupazione per il futuro della testata #ANSA x.com