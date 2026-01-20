Gedi in trattativa esclusiva con il Gruppo Sae per vendere La Stampa | chi è il potenziale acquirente

Gedi è in trattativa esclusiva con il Gruppo Sae per la vendita di La Stampa. Sae, già coinvolto nel settore editoriale attraverso l’impero di John Elkann, potrebbe diventare il nuovo proprietario del quotidiano torinese. La decisione, ancora in fase di definizione, segna un possibile cambio di proprietà nel panorama giornalistico italiano.

Gedi tratta la vendita de La Stampa al gruppo Sae, già in affari con il ramo editoriale dell’impero di John Elkann. La società ha informato della trattativa in esclusiva, che riguarda anche gli asset collegati e le rotative, sia il direttore che il Comitato del quotidiano torinese. Dopo mesi di indiscrezioni che avevano accostato diversi imprenditori interessati al quotidiano storicamente legato agli Agnelli, sulla scena piomba quindi il gruppo Sae che ha già nel suo portafoglio diverse testate, arrivate proprio da una precedente vendita da parte di Gedi. Sae gestisce infatti Il Tirreno, La Nuova Sardegna, Gazzetta di Modena, Gazzetta di Reggio, La Nuova Ferrara e La Provincia Pavese, tutte tramite la controllata SAE Communication srl. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Per La Stampa è in pole position il gruppo Sae (Il Tirreno, Nuova Sardegna e altri). Fra poche ore Leonardis formalizzerà a Gedi la proposta di acquisto e il suo pianoSecondo fonti vicine alla trattativa, è probabile che La Stampa, appartenente al gruppo Gedi, venga acquisita dal gruppo Sae, che comprende Il Tirreno, Nuova Sardegna e altri.

Il gruppo GEDI vuole vendere: la Stampa e la Repubblica sono in protestaIl gruppo GEDI ha annunciato l’intenzione di vendere le testate La Stampa e Repubblica, scatenando una protesta tra i giornalisti.

