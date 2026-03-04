Il Gruppo GEDI ha firmato un contratto preliminare con il Gruppo SAE per la cessione de La Stampa. L’accordo è stato annunciato ufficialmente dalle due società, segnando un passaggio formale di proprietà in vista di eventuali sviluppi futuri. La firma rappresenta il primo passo ufficiale in questa operazione di trasferimento.

Il Gruppo GEDI e il Gruppo SAE comunicano di aver firmato il contratto preliminare di cessione a quest’ultimo de La Stampa. La cessione comprende anche le testate collegate, le attività digitali, il centro stampa, la rete commerciale per la raccolta pubblicitaria locale, nonché le attività di staff e di supporto alla redazione. L’acquisizione avverrà attraverso un veicolo di nuova costituzione, controllato dal Gruppo SAE, nel quale si prevede anche l’ingresso di investitori legati al territorio del Nord Ovest. L’esperienza maturata dal Gruppo SAE, che opera nei settori dell’informazione e dei servizi di comunicazione a livello nazionale, costituisce una solida base per la realizzazione di un progetto editoriale sostenibile e di lungo termine. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - La Stampa passa a SAE, firmato contratto preliminare

