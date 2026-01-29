ceppaloni firmato il contratto preliminare per il primo ospedale veterinario h24 della provincia di benevento

Questa mattina a Ceppaloni è stato firmato il contratto preliminare per l’ospedale veterinario h24. Con questa firma, si avvia ufficialmente la cessione dell’area comunale, che sarà destinata alla costruzione del primo ospedale veterinario aperto 24 ore su 24 nella provincia di Benevento.

È stato firmato questa mattina il contratto preliminare che dà ufficialmente avvio alla cessione del diritto di superficie dell'area comunale destinata alla realizzazione del primo ospedale veterinario h24 della provincia di Benevento. L'atto è stato sottoscritto dal Sindaco di Ceppaloni, Claudio Cataudo, e dal Direttore Generale dell'ASL di Benevento, dott.ssa Tiziana Spinosa, alla presenza dei tecnici del Comune di Ceppaloni e dell'ASL, che hanno seguito e accompagnato l'intero iter amministrativo e progettuale. La struttura sorgerà nella zona industriale di Ceppaloni, su un'area comunale concessa in uso gratuito all'ASL, e rappresenta un progetto di grande rilevanza sanitaria, sociale e territoriale.

La struttura sorgerà nella zona industriale di Ceppaloni, su un'area comunale concessa in uso gratuito all'ASL, e rappresenta un progetto di grande rilevanza sanitaria, sociale e territoriale. L'investimento complessivo è pari a 2.311.000 euro, finanziato per il 5