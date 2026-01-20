gedi trattativa esclusiva con sae per cedere la stampa

Gedi ha comunicato al direttore e al comitato di redazione di aver avviato una trattativa in esclusiva con Sae per la cessione di La Stampa, inclusi gli asset correlati e le rotative. La fase di negoziazione mira a definire i termini di una possibile cessione, nel rispetto delle procedure e delle normative vigenti. La redazione continuerà a seguire l’evolversi della situazione e a fornire aggiornamenti appena disponibili.

Gedi ha informato il direttore e il comitato del quotidiano La Stampa di aver avviato una trattativa in esclusiva con il gruppo Sae, riguardante la cessione della testata, gli asset collegati e le rotative. Del network di Sae, di cui è presidente e amministratore delegato l’editore Alberto Leonardis, fanno parte le testate La Provincia Pavese, Il Tirreno, La Nuova Sardegna, Gazzetta di Modena, Gazzetta di Reggio e la Nuova Ferrara. A pesare a favore di Sae, rispetto al concorrente Nem di Enrico Marchi (editore tra l’altro di Messaggero Veneto e Piccolo ), ci sono state anche le garanzie offerte: il gruppo ha chiuso il 2025 con ricavi complessivi in crescita a 175,5 milioni di euro, di cui 45,5 registrati nel settore editoria e 130 in quello della comunicazione integrata. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Argomenti discussi: Gedi, il Gruppo Nem punta all’acquisizione de La Stampa: offerta in arrivo con l'obiettivo di una trattativa in esclusiva; Kyriakou chiede carte a Gedi. La Stampa, no a Palella e Nem formalizza l’offerta; Gedi, trattativa esclusiva con il gruppo Sae per cedere La Stampa; L’avanzata di Marchi e Nem: compra una tv locale e tratta con Gedi per La Stampa.

La comica Geppi Cucciari sul palco dell'Auditorium, in un monologo dedicato ai 50 anni di Repubblica, fa il suo ingresso a ritmo di sirtaki, la danza tradizionale greca, ironizzando sulla trattativa per la cessione del gruppo Gedi a un imprenditore greco, poi leg - facebook.com facebook