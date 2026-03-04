Gedi Exor cede La Stampa al gruppo Sae gli Agnelli lasciano dopo ben 100 anni Il comunicato ufficiale e tutti i dettagli

Gedi, controllata da Exor, ha annunciato la vendita del quotidiano La Stampa al gruppo Sae. Dopo un secolo di proprietà, la famiglia Agnelli lascia questa testata. Il comunicato ufficiale ha fornito dettagli sulla transazione e sulle modalità di cessione. L'operazione segna un cambio di proprietà che interrompe un legame storico tra la famiglia e il giornale.

Gedi (Exor) cede La Stampa al gruppo Sae, gli Agnelli lasciano dopo ben 100 anni di storia. Vediamo insieme la nota ufficiale. Il gruppo Gedi, controllato da Exor, e il gruppo Sae hanno firmato il contratto di cessione a quest'ultimo del noto quotidiano La Stampa. Di seguito la nota ufficiale dell'operazione. ULTIMISSIME JUVENTUS LIVE LA NOTA UFFICIALE – « La cessione comprende anche le testate collegate, le attività digitali, il centro stampa, la rete commerciale per la raccolta pubblicitaria locale, nonché le attività di staff e di supporto alla redazione. L'acquisizione avverrà attraverso un veicolo di nuova costituzione, controllato dal gruppo Sae, nel quale si prevede anche l'ingresso di investitori legati al territorio del Nord Ovest.