Addio a Maria Sole Agnelli la sorella dell' Avvocato aveva 100 anni

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Maria Sole Agnelli,  sorella dell'Avvocato Gianni Agnelli  e di  Susanna Agnelli, è  morta oggi  all'età di  100 anni. Nata a  Villar Perosa (Torino)  il  9 agosto 1925, dalle prime nozze con  Ranieri Campello della Spina  aveva avuto  quattro figli  (Virginia, Argenta, Cintia e Bernardino), mentre dal secondo matrimonio con  Pio Teodorani Fabbri  era nato  Eduardo. Per 14 anni, fino al 2018, è stata  presidente della Fondazione Agnelli. L'impegno in politica . In anni ancora dominati dalle figure maschili il suo impegno come  sindaco  di  Campello sul Clitunno, in  Umbria, fu un esempio di  partecipazione femminile  alla  vita politica  del Paese. 🔗 Leggi su Agi.it

