Addio a Maria Sole Agnelli la sorella dell' Avvocato aveva 100 anni

AGI - Maria Sole Agnelli, sorella dell'Avvocato Gianni Agnelli e di Susanna Agnelli, è morta oggi all'età di 100 anni. Nata a Villar Perosa (Torino) il 9 agosto 1925, dalle prime nozze con Ranieri Campello della Spina aveva avuto quattro figli (Virginia, Argenta, Cintia e Bernardino), mentre dal secondo matrimonio con Pio Teodorani Fabbri era nato Eduardo. Per 14 anni, fino al 2018, è stata presidente della Fondazione Agnelli. L'impegno in politica . In anni ancora dominati dalle figure maschili il suo impegno come sindaco di Campello sul Clitunno, in Umbria, fu un esempio di partecipazione femminile alla vita politica del Paese. 🔗 Leggi su Agi.it
