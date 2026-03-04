La Sposa! Maggie Gyllenhaal e Jessie Buckley | I mostri? Stringiamogli la mano

La regista Maggie Gyllenhaal e l’attrice Jessie Buckley hanno parlato con i giornalisti del loro lavoro sul film “La Sposa!” e di come hanno rivisitato un’icona del cinema e della letteratura. Hanno spiegato il processo di attualizzazione del personaggio e condiviso le loro impressioni sul progetto. Le due hanno descritto le sfide e le scelte fatte durante le riprese, senza entrare in dettagli sui motivi dietro le decisioni.

La regista e l'attrice protagonista raccontano alla stampa com'è stato rivedere - e attualizzare - un'icona del cinema e della letteratura. E dicono: "Tutte abbiamo una Mary Shelley nella testa che ci spinge a fare ciò che ci spaventa". Anima punk e cuore romantico. Maggie Gyllenhaal rivede La moglie di Frankenstein di James Whale (tripudio in bianco e nero datato 1935) in un adattamento che punta a "restituire" al pubblico una figura tutt'altro che scontata, a sua volta ispirato dalla penna di Mary Shelley. "Sono andata a rivedere La moglie di Frankenstein", racconta la regista, che abbiamo incontrato via Zoom insieme a un gruppo di giornalisti internazionali. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

