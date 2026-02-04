La sposa! Maggie Gyllenhaal esulta per la nomination all' Oscar di Jessie Buckley | Era l' unica mia scelta

Maggie Gyllenhaal esulta per la nomination di Jessie Buckley all’Oscar. La regista ha detto che era l’unica sua scelta e ha difeso la decisione di puntare sulla sua attrice, anche dopo la candidatura di Hamnet. La Buckley, protagonista del film ispirato a La moglie di Frankenstein, ha ricevuto il riconoscimento, e Gyllenhaal ha sottolineato di aver sempre creduto in lei.

La regista del film liberamente ispirato a La moglie di Frankenstein ha rivendicato la scelta della sua protagonista dopo la candidatura per Hamnet. Maggie Gyllenhaal è pronta a tornare al cinema nel ruolo di regista con La sposa!, il suo secondo film da sceneggiatrice e regista. Star del nuovo progetto è Jessie Buckley, recentemente candidata all'Oscar per la miglior interpretazione femminile in Hamnet. Proprio in seguito alla sua candidatura, Maggie Gyllenhaal ha sottolineato la sua bravura nella scelta di Buckley per il ruolo da protagonista nel suo secondo film da regista, prevista il prossimo 6 marzo nelle sale cinematografiche. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - La sposa!, Maggie Gyllenhaal esulta per la nomination all'Oscar di Jessie Buckley: "Era l'unica mia scelta" Approfondimenti su Maggie Gyllenhaal La sposa!, Jessie Buckley elogia la regia di Maggie Gyllenhaal: "Coraggiosa e senza compromessi" La Sposa! | Il mostruoso poster italiano del film di Maggie Gyllenhaal Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Maggie Gyllenhaal Argomenti discussi: La Sposa! di Maggie Gyllenhaal: il mito di Frankenstein rivive in chiave femminile e ribelle; Tra Hamnet e Men: Jessie Buckley, un'attrice che ama il rischio; Penélope Cruz, Owen Wilson e Jude Law nel cast del ritorno alla regia di Nancy Meyers; Netflix acquisisce Kill Switch: Jake Gyllenhaal protagonista del nuovo thriller d’azione. La sposa!, Maggie Gyllenhaal esulta per la nomination all'Oscar di Jessie Buckley: Era l'unica mia sceltaLa regista del film liberamente ispirato a La moglie di Frankenstein ha rivendicato la scelta della sua protagonista dopo la candidatura per Hamnet. movieplayer.it La sposa!: Christian Bale urlava per non impazzire durante le sei ore di trucco: Liberavo la disperazioneIntervistato da Entertainment Weekly, Christian Bale ha raccontato di aver trascorso sei ore al giorno al trucco per interpretare il Mostro di Frankenstein nel nuovo film diretto da Maggie Gyllenhaal, ... msn.com Maggie Gyllenhaal è riuscita a girare un film sulla sposa di Frankenstein - e lo ha fatto proprio a modo suo. Il film, che si mostra qui nelle sue prime immagini, sarà una sorta di musical folle con protagonisti Jessie Buckley e Christian Bale. Che ne pensate #ci facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.