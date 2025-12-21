Fiorentina, finisce il ritiro ma il silenzio stampa non si interrompe: la società resta chiusa ai microfoni nonostante la vittoria La Fiorentina di Paolo Vanoli ha finalmente trovato la prima vittoria in Serie A, travolgendo l’Udinese per 5-1 e interrompendo una serie negativa di 15 partite senza successi. Nonostante il risultato, il club ha deciso . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Fiorentina, il ritiro si chiude ma il silenzio stampa prosegue: la società non parla nemmeno dopo la prima vittoria

Leggi anche: Crisi Fiorentina: società in silenzio stampa e squadra in ritiro

Leggi anche: Caos Fiorentina, ultima in classifica: silenzio stampa e ritiro, decisione drastica

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Silenzio stampa e ritiro a oltranza: la Viola prova a svegliarsi così. Vanoli in bilico; Crisi Fiorentina: società in silenzio stampa e squadra in ritiro; Fiorentina ko anche col Verona: il silenzio stampa, la panchina di Vanoli, il ritiro e l'ipotesi retrocessione; Crisi Fiorentina: silenzio stampa, ritiro e Vanoli. Cosa succede?.

La Fiorentina ancora in silenzio stampa: nessuna dichiarazione dopo l'Udinese, ma ritiro terminato - 1 sull'Udinese, la società viola ha deciso di non rilasciare nessuna dichiarazione alla stampa. msn.com