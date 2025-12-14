Crisi Fiorentina | società in silenzio stampa e squadra in ritiro
La crisi della Fiorentina si aggrava, con la società in silenzio stampa e la squadra in ritiro. Dopo la sconfitta contro il Verona, i viola registrano il nono ko stagionale, segnando un record storico di zero vittorie nelle prime giornate di campionato. Un momento difficile che mette in discussione il futuro del club e richiede immediata riflessione.
Quello della Fiorentina è un incubo senza fine. Col Verona i viola hanno incassato la nona sconfitta in campionato, certificando il record storico di zero vittorie dopo ben quindi giornate. Al triplice fischio al Franchi è scattata l'ennesima contestazione di questa stagione maledetta, con la. Firenzetoday.it
Fiorentina, crisi infinita e contestazione: viola in silenzio stampa, fischi per Vanoli e giocatori - L'ex tecnico granata non si è presentato ai microfoni di Dazn nel consueto post gara: la decisione è stata ufficializzata da poco dalla società ... tuttosport.com
Crisi Fiorentina diretta: contestazione e polemiche dopo la sconfitta con il Verona. Aggiornamenti LIVE - La Fiorentina perde in casa lo scontro diretto contro il Verona e resta all'ultimo posto in classifica. corrieredellosport.it
Fiorentina ultima in classifica: crisi profonda e prima vittoria ancora lontana. #Fiorentina #Viola #SerieA #CalcioItaliano #CrisiViola #UltimoPosto #ClassificaSerieA #StagioneDifficile #SportNews #CalcioNews #ItalianiNews #ItalianiNewsSport x.com
La crisi della Fiorentina sa tanto di déjà-vu: "La squadra non può ripetere gli errori di presunzione che a noi costarono la categoria", dice Daniele Carnasciali, in campo con la maglia viola durante l’ultima retrocessione - di Francesco Gottardi - facebook.com facebook