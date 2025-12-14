Crisi Fiorentina | società in silenzio stampa e squadra in ritiro

La crisi della Fiorentina si aggrava, con la società in silenzio stampa e la squadra in ritiro. Dopo la sconfitta contro il Verona, i viola registrano il nono ko stagionale, segnando un record storico di zero vittorie nelle prime giornate di campionato. Un momento difficile che mette in discussione il futuro del club e richiede immediata riflessione.

