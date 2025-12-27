Pallanuoto definite le qualificate alla Final Four di Coppa Italia | la Pro Recco proverà a difendere il titolo a Genova

Le prime quattro classificate al termine del girone d’andata della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile si sono qualificate per la Final Four della Coppa Italia 2026, che si disputerà nel fine settimana di sabato 7 e domenica 8 febbraio. L’organizzazione è stata assegnata alla Pro Recco, detentrice del trofeo, conquistato a Napoli il 16 marzo 2025, con la vittoria in finale sull’AN Brescia per 11-5: la manifestazione andrà in scena alla piscina Sciorba My Sport Village di Genova. La Pro Recco, che ha chiuso in vetta a punteggio pieno il girone d’andata in campionato, ha vinto per 18 volte il trofeo, ed in semifinale sfiderà la Ranieri Impiantistica CN Posillipo, quarta in graduatoria, mentre dall’altro lato del tabellone si affronteranno l’ AN Brescia, seconda, ed il Banco BPM RN Savona, terzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

