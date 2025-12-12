La destra distrugge libertà ma la sinistra ha troppa paura | Pedro Sánchez dà la sua ricetta | Rifiutare il neoliberismo
Pedro Sánchez critica la destra per aver compromesso libertà e diritti, invitando a rifiutare il neoliberismo. Secondo il presidente spagnolo, la sinistra deve agire concretamente per proteggere e rafforzare le conquiste sociali, contrastando le politiche destrorse che, a suo avviso, tendono a smantellare i diritti dei cittadini.
«Fare», è questa la parola d’ordine del governo di Pedro Sanchez. «È l’opposto di come agisce la destra quando governa, ovvero disfare le cose: distruggono molti dei diritti e delle libertà dei cittadini ». Lo ha detto il primo ministro spagnolo in un’intervista concessa al settimanale L’Espresso, che ha scelto proprio il leader di Madrid come “persona dell’anno”. Da un’economia in crescita costante, alle dure prese di posizione contro Israele fino al ruolo sempre più di picco all’interno delle dinamiche dell’Unione europea. Il segreto? « Rifiutare il neoliberismo » e abbracciare il modello socialdemocratico: «La Spagna sta dimostrando che crescere e ridistribuire, crescere e decarbonizzare sono binomi possibili ». 🔗 Leggi su Open.online
Economia X Finanza . . La professoressa Fornero distrugge la destra sull'immigrazione. #fornero #salvini #meloni #economia #economiaxfinanza - facebook.com Vai su Facebook
Ma la sinistra che destra vorrebbe? - Anche se, per essere onesti intellettualmente, è una domanda che campeggia già sin dall’inizio della seconda repubblica. Come scrive huffingtonpost.it
La separazione delle carriere dei magistrati separa anche a destra e a sinistra - La prossima primavera si voterà il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia voluta dal governo di Giorgia Meloni e approvata giovedì dal parlamento, che prevede tra le altre cose ... Scrive ilpost.it