La sfida delle rinnovabili Eolico col vento in poppa Fotovoltaico da record

Nel primo semestre del 2025, le fonti rinnovabili hanno superato il carbone in termini di produzione energetica. L’eolico ha registrato un aumento significativo grazie a condizioni di vento favorevoli, mentre il fotovoltaico ha raggiunto risultati record. Nonostante le alte temperature del 2025, che si sono classificato come il terzo anno più caldo di sempre, la crescita delle rinnovabili continua a segnare un progresso importante nel settore energetico.

Nonostante il 2025 sia stato il terzo anno più caldo di sempre è stato anche l'anno in cui le rinnovabili hanno superato il carbone: nel primo semestre del 2025 le rinnovabili hanno prodotto 5.072 TWh, contro i 4.896 TWh del carbone. La quota delle rinnovabili nel mix elettrico globale è salita al 34,3%, mentre il carbone è sceso al 33,1%. Il rapporto Renewables 2025 dell'Iea (International Energy Agency) stima che la capacità globale di energia rinnovabile raddoppierà entro il 2030, aumentando di 4.600 Gw, con il solare a rappresentare quasi l'80% della crescita. Secondo la European Electricity Review di Ember, per la prima volta nel 2025 l'eolico e il solare hanno superato i combustibili fossili nella produzione di elettricità in 14 Paesi dell'Ue arrivando alla quota record del 30%.