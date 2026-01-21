volano rinnovabili record produzione fotovoltaico nel 2025

Nel 2025, la produzione di energia fotovoltaica in Italia ha raggiunto nuovi livelli, secondo i dati di Terna. Il settore delle rinnovabili continua a crescere, contribuendo a un quadro energetico più sostenibile. Questi risultati evidenziano un trend di sviluppo che mira a incrementare l’utilizzo di fonti energetiche pulite e a ridurre l’impatto ambientale.

Volano le rinnovabili, ed è record di produzione per il fotovoltaico nel 2025. Questo quanto emerge dalla rilevazione di Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale. Guardando alle singole fonti di energia, la produzione fotovoltaica è in crescita del +25,1% nel 2025 raggiungendo il nuovo record storico: supera i 44 TWh (Terawattora) con un picco nel mese di giugno a 5,7 TWh e un incremento del +35,6% rispetto al giugno del 2024. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Rinnovabili, il futuro del fotovoltaico? Sono le celle solari plasmonicheLe celle solari plasmoniche rappresentano una recente innovazione nel campo del fotovoltaico, offrendo potenzialità per migliorare efficienza e ridurre i costi.

