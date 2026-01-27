La recente acquisizione dell’attaccante Fall da parte del Renate rappresenta un aggiornamento importante nel mercato della squadra. Dopo la partenza di Kolaj, questa scelta mira a rafforzare l’attacco e a sostenere le ambizioni della squadra. La mossa si inserisce nel contesto delle strategie di Foschi, che continua a lavorare per migliorare la rosa e garantire una maggiore competitività nel campionato.

Uno esclude l’altro. Si parla di mercato e di Renate, di Ekuban e di Fall, dell’attaccante esterno che mancava a Foschi, specie dopo la partenza di Kolaj, e che ora Foschi ha. Ricapitolando, Ekuban resta a Latina e domani sarà avversario del Renate nella semifinale di Coppa Italia "a mente sgombra". O meglio non sappiamo se resterà a Latina ma di sicuro non verrà in Brianza perché il Renate, stanco di aspettare, ha virato su un altro obiettivo e ieri lo ha raggiunto contrattualizzando fino al giugno del 2027 lo svincolato Mbarick Fall, molto noto alle nostre latitudini avendo militato in serie C col Sangiuliano, a Gorgonzola e nel Milan Futuro (oltre che a Brindisi) totalizzando in categoria una ottantina di presenze con cinque reti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Renate col vento in poppa. Preso l’attaccante Fall

Approfondimenti su Renate Fall

In vista della sfida tra Benfica e Napoli, Giuseppe Conte ha condiviso riflessioni sulla gestione delle difficoltà e l'importanza della guida in momenti complessi.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Renate Fall

Argomenti discussi: Renate col vento in poppa. Preso l’attaccante Fall.

Autore: Daniel Glattauer Titolo: le ho mai raccontato del vento del nord Leo ed Emmi. Due sconosciuti che si ritrovano a scambiarsi email fino ad innamorarsi. Per tutta la lettura il mio pensiero è stato : si incontreranno di persona Emmi lascerà la sua famiglia - facebook.com facebook