Renate col vento in poppa Preso l’attaccante Fall
La recente acquisizione dell’attaccante Fall da parte del Renate rappresenta un aggiornamento importante nel mercato della squadra. Dopo la partenza di Kolaj, questa scelta mira a rafforzare l’attacco e a sostenere le ambizioni della squadra. La mossa si inserisce nel contesto delle strategie di Foschi, che continua a lavorare per migliorare la rosa e garantire una maggiore competitività nel campionato.
Uno esclude l’altro. Si parla di mercato e di Renate, di Ekuban e di Fall, dell’attaccante esterno che mancava a Foschi, specie dopo la partenza di Kolaj, e che ora Foschi ha. Ricapitolando, Ekuban resta a Latina e domani sarà avversario del Renate nella semifinale di Coppa Italia "a mente sgombra". O meglio non sappiamo se resterà a Latina ma di sicuro non verrà in Brianza perché il Renate, stanco di aspettare, ha virato su un altro obiettivo e ieri lo ha raggiunto contrattualizzando fino al giugno del 2027 lo svincolato Mbarick Fall, molto noto alle nostre latitudini avendo militato in serie C col Sangiuliano, a Gorgonzola e nel Milan Futuro (oltre che a Brindisi) totalizzando in categoria una ottantina di presenze con cinque reti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
