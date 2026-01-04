La foto da sposi allo Stadio di Torre Annunziata video su TikTok ma il Comune li denuncia

Due sposi sono stati fotografati mentre si scattavano delle foto allo Stadio Giraud di Torre Annunziata. Il video, condiviso su TikTok, ha attirato l’attenzione, portando il Comune a prendere provvedimenti e presentare denuncia. La vicenda solleva questioni sulla tutela degli spazi pubblici e il rispetto delle normative locali riguardanti l’utilizzo di aree sportive per eventi privati.

Il Comune di Torre Annunziata ha deciso di denunciare i due sposi fotografati sul campo da gioco dello Stadio Giraud. Il video era finito su TikTok. Il motivo della decisione. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

