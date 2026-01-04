La foto da sposi allo Stadio di Torre Annunziata video su TikTok ma il Comune li denuncia

Due sposi sono stati fotografati mentre si scattavano delle foto allo Stadio Giraud di Torre Annunziata. Il video, condiviso su TikTok, ha attirato l’attenzione, portando il Comune a prendere provvedimenti e presentare denuncia. La vicenda solleva questioni sulla tutela degli spazi pubblici e il rispetto delle normative locali riguardanti l’utilizzo di aree sportive per eventi privati.

Il Comune di Torre Annunziata ha deciso di denunciare i due sposi fotografati sul campo da gioco dello Stadio Giraud. Il video era finito su TikTok. Il motivo della decisione. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Foto di sposi allo stadio senza autorizzazione, scatta denuncia nel Napoletano Leggi anche: Sposi all'interno dello stadio per un servizio fotografico, il Comune sporge denuncia alla polizia Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Torre Annunziata, via al Curva Day per salutare l'anno: torna la ZTL in via Gino Alfani; Omicidio a Boscoreale, ipotesi movente: Davide ucciso per non avere pagato il pizzo; Sant'Antonio Abate: l'albero di Natale a terra e sangue ovunque; Vico Equense. Tragedia in galleria, comunità di Meta sotto choc per la orte di Rosaria. Foto di sposi allo stadio di Torre Annunziata senza autorizzazione: scatta la denuncia - Nei video, diventati virali sui social, si vedono due freschi sposi entrare allo stadio Giraud di Torre Annunziata, posare sulla tribuna e poi camminare sul terreno di gioco illuminato dai ... msn.com

Torre Annunziata, foto degli sposi allo stadio senza autorizzazione: scatta la denuncia - Nei video, diventati virali sui social, si vedono due freschi sposi entrare allo stadio Giraud di Torre Annunziata, posare sulla tribuna e poi camminare sul terreno di gioco illuminato dai fari. msn.com

Torre Annunziata, coppia di sposi posa all’interno dello stadio Giraud: il Comune sporge denuncia e avvia indagine interna - L'Amministrazione Comunale ha sporto formale denuncia alla Polizia di Stato contro gli autori e i protagonisti dei video ... sciscianonotizie.it

#TorreAnnunziata, sposi posano all'interno dello stadio Giraud: il comune li denuncia ARTICOLO NEI COMMENTI - facebook.com facebook

Foto di sposi allo stadio senza autorizzazione, scatta denuncia nel Napoletano. Torre Annunziata: video sui social, il sindaco si rivolge alla polizia #ANSA x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.