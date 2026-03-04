La sedazione il coma e la morte a 24 anni | medici assolti

A Bergamo si è concluso con l’assoluzione il processo riguardante la morte di Jason Mensah Brown, un giovane di 24 anni. Dopo un arresto cardiaco avvenuto nel luglio del 2019 al pronto soccorso di Alzano Lombardo, il ragazzo rimase in stato vegetativo per sei mesi prima di spegnersi. I medici coinvolti sono stati giudicati non colpevoli.

Bergamo. Si è chiuso con un’assoluzione il processo per la morte di Jason Mensah Brown, il 24enne che dopo un arresto cardiaco al pronto soccorso di Alzano Lombardo nel luglio 2019 rimase per sei mesi in stato vegetativo prima di morire. Il giudice Laura Garufi ha assolto con formula piena – “perché il fatto non sussiste” e “perché il fatto non costituisce reato” – i due medici finiti a dibattimento con l’accusa di omicidio colposo: la psichiatra Federica Pezzini e il medico del pronto soccorso ArmandoMatteucci, entrambi difesi dall’avvocato Marco Zambelli. La dottoressa, 40 anni, al momento del verdetto si è abbandonata a un pianto liberatorio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

