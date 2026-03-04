La sedazione il coma e la morte a soli 24 anni | medici assolti

Il processo riguardante la morte di un ragazzo di 24 anni si è concluso con l’assoluzione dei medici coinvolti. Il giovane aveva avuto un arresto cardiaco al pronto soccorso di Alzano Lombardo nel luglio 2019. Dopo l’evento, rimase in stato vegetativo per sei mesi prima di spegnersi. La vicenda ha coinvolto le procedure di sedazione, coma e la successiva evoluzione clinica.

Bergamo. Si è chiuso con un’assoluzione il processo per la morte di Jason Mensah Brown, il 24enne che dopo un arresto cardiaco al pronto soccorso di Alzano Lombardo nel luglio 2019 rimase per sei mesi in stato vegetativo prima di morire. Il giudice Laura Garufi ha assolto con formula piena – “perché il fatto non sussiste” e “perché il fatto non costituisce reato” – i due medici finiti a dibattimento con l’accusa di omicidio colposo: la psichiatra Federica Pezzini e il medico del pronto soccorso Armando Matteucci, entrambi difesi dall’avvocato Marco Zambelli. I fatti risalgono al 24 luglio 2019. Jason, originario del Ghana e residente nel Bergamasco, barbiere a Vercurago, fu accompagnato in forte stato di agitazione psicotica al pronto soccorso dell’Ospedale Pesenti Fenaroli di Alzano. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

