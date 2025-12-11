Morì a 22 anni dopo essere stata dimessa | medici assolti per la morte Nancy Chirichiello

Si è concluso presso il Tribunale di Vallo della Lucania il processo a carico dei medici De Vita e Tabano, imputati di omicidio colposo per la morte di Nancy Chirichiello, deceduta a 22 anni dopo essere stata dimessa. La vicenda ha attirato l'attenzione sull'operato dei sanitari e sulle responsabilità mediche in casi di decesso improvviso.

