la scoperta dei borghi e della cultura incontro sul turismo a carrarafiere

MARINA DI CARRARA Oggi alle 14,30 nella sala Tacca di Carrarafiere si parla di come incrementare il turismo a Massa Carrara. Si tratta del convegno organizzato da Cna provinciale e Cna Turismo e commercio regionale, nell’ambito della kermesse Balnearia. Si parlerà di come incrementare il turismo alla scoperta delle aree interne e dei borghi a tutela della conservazione del valore culturale. Una riflessione sulle tematiche fondamentali alla luce della Legge sul turismo della Regione Toscana, e sul più recente Regolamento di attuazione, che definisce gli standard operativi, le modalità gestionali e i requisiti strutturali dell’intero sistema turistico regionale per sviluppare gli strumenti necessari ad attrarre i flussi turistici sui territori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

