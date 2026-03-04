La scoperta dei borghi e della cultura Incontro sul turismo a Carrarafiere

Alle 14,30 di oggi nella sala Tacca di Carrarafiere si svolge un incontro dedicato alla promozione del turismo a Massa Carrara. La discussione si concentra sulle strategie per valorizzare i borghi e la cultura locali, coinvolgendo operatori e rappresentanti del settore. L’obiettivo è analizzare le possibilità di sviluppo turistico nella zona attraverso proposte e confronti diretti tra i partecipanti.

MARINA DI CARRARA Oggi alle 14,30 nella sala Tacca di Carrarafiere si parla di come incrementare il turismo a Massa Carrara. Si tratta del convegno organizzato da Cna provinciale e Cna Turismo e commercio regionale, nell’ambito della kermesse Balnearia. Si parlerà di come incrementare il turismo alla scoperta delle aree interne e dei borghi a tutela della conservazione del valore culturale. Una riflessione sulle tematiche fondamentali alla luce della Legge sul turismo della Regione Toscana, e sul più recente Regolamento di attuazione, che definisce gli standard operativi, le modalità gestionali e i requisiti strutturali dell’intero sistema turistico regionale per sviluppare gli strumenti necessari ad attrarre i flussi turistici sui territori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

