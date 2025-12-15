Cultura Ventura Mic | radiciculturaliit può aiutare turismo borghi e aree interne

Radiciculturali.it si propone come uno strumento essenziale per valorizzare il patrimonio culturale immateriale delle aree interne e dei borghi. Attraverso la raccolta e la pubblicazione di dati georeferenziati, questa piattaforma contribuisce a promuovere il turismo e la tutela delle tradizioni locali, rafforzando la conoscenza e la valorizzazione delle identità culturali territoriali.

"I dati raccolti e pubblicati da radiciculturali.it sono fondamentali per consentire una conoscenza georeferenziata del patrimonio culturale immateriale. Questo può aiutare uno sviluppo turistico delle aree interne e dei piccoli borghi oltre che rendere noto il patrimonio immateriale ai giovani, perché questo è lo strumento fondamentale per salvaguardarlo. Il patrimonio immateriale si salvaguardia .

