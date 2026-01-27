In questo articolo si analizzano le performance di Odermatt e Franzoni, confrontando le loro caratteristiche tecniche e stili di gara. Si discute anche delle possibilità di Trocker e D’Antonio alle Olimpiadi, evidenziando le differenze tra i vari atleti e il loro approccio alle competizioni di alto livello. Un approfondimento utile per comprendere le dinamiche del mondo dello sci alpino e le prospettive future degli atleti italiani e internazionali.

GIOVANNI FRANZONI EREDE DI PARIS, MA CON CARATTERISTICHE DIVERSE. Scia in maniera diversa. Paris ha sempre patito le curve più chiuse, Franzoni invece arriva dal gigante ed ha una tecnica incredibilmente buona. Non a caso sulla Streif, a mio avviso, ha sciato la Steilhang meglio di Odermatt, anche se il cronometro, per pochi centesimi, diceva il contrario. Quello che mi colpisce di più è il fatto che sia diventato molto scorrevole, anche grazie all’aumento della massa muscolare. L’anno scorso col pettorale n.53, scendendo col buio, arrivò 14° a Kitzbuehel: qualche segnale c’era già. E’ migliorato molto nella scorrevolezza, dove era carente, e anche tecnicamente. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ‘La scodata’ di De Chiesa: “Odermatt e Franzoni alla pari. Trocker e D’Antonio alle Olimpiadi? Bizzarro”

In questa analisi, De Chiesa commenta la prestazione di Giulia Valleriani e valuta le scelte di inserire D'Antonio e Trocker nel circuito Nor-Am.

