Nell'articolo si analizzano le recenti dichiarazioni di De Chiesa sulla scodata di Goggia, confrontandola con le performance di Vonn e Vinatzer. Vonn viene descritta come disumana, con un paragone alla boxe di George Foreman, sottolineando le differenze e le peculiarità di questi atleti nel panorama dello sci e degli altri sport.

© Oasport.it - ‘La scodata’ di De Chiesa: “Giusto che Goggia si tenga del margine. Vonn disumana, Vinatzer scia in un altro modo”

LINDSEY VONN OLTRE LE LEGGI NATURALI. Non ho mai visto una cosa del genere negli altri sport. Ricordo solo qualcosa di simile nella boxe con George Foreman. E’ quasi inspiegabile quello che sta facendo dopo uno stop di sei anni, oserei dire disumano. L’americana è una fuoriclasse che scia in maniera eccelsa, ha un talento purissimo. Ritengo che in slalom e gigante un ritorno del genere non sarebbe stato possibile, ma in superG e discesa si sono create le giuste condizioni. Certo, ti devi chiamare Vonn, essere una wonder woman, aver messo 5 kg di muscoli in più e avere un allenatore come Svindal, che è stato uno dei più grandi sciatori della storia. Oasport.it

