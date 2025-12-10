A Castelfiorentino la mostra Saluti da Castelfiorentino Il passato in cartolina
Cento cartoline che raccontano la storia di Castelfiorentino dalla fine dell’800 agli anni ’60. Un patrimonio prezioso, che Giovanni Pruneti ha accuratamente selezionato tra alcune migliaia di pezzi della sua collezione personale per far conoscere alla cittadinanza le trasformazioni che hanno. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
'Saluti da Castelfiorentino': cento cartoline per raccontare un secolo di storia - Un patrimonio prezioso, che Giovanni Pruneti ha accuratamente selezionato tra alcune migliaia di pezzi ... Come scrive gonews.it
'Raccont’arti', consegnato il Premio Castelfiorentino per le arti - Nei giorni scorsi il Teatro del Popolo di Castelfiorentino ha ospitato l’atto conclusivo del Premio Castelfiorentino per le Arti - Scrive gonews.it
Mostra fotografica di ROBERT DOISNEAU “il fotografo poeta” Castelfiorentino Centro Culturale CAMBIO Vai su Facebook
Cagliari Kilicsoy, crescita graduale e ruolo da definire: Pisacane punta su di lui! Tutti i numeri calcionews24.com
Europa, la scossa di Bruxelles: sulle materie prime il nemico è la Cina it.insideover.com
“Capisco le responsabilità e il periodo di Giorgio, che non è semplice. Gli voglio tanto bene, lo vedo tanto ... ilfattoquotidiano.it
Agata Christian: De Sica abbandona i cinepanettoni e diventa detective con Lillo. Il trailer e le foto movieplayer.it
Perché sempre più persone mettono i cosmetici in frigo: cos’è il trend del “beauty frigo” e quali sono i ... ilfattoquotidiano.it
San Mango accende la notte urbana tra musica, danza e pizza sbircialanotizia.it
Saviano contro Zerocalcare: "Furbate per sentirsi puri", a sinistra è rissa iltempo.it
Europa, la scossa di Bruxelles: sulle materie prime il nemico è la Cina it.insideover.com
“Capisco le responsabilità e il periodo di Giorgio, che non è semplice. Gli voglio tanto bene, lo vedo tanto ... ilfattoquotidiano.it
Agata Christian: De Sica abbandona i cinepanettoni e diventa detective con Lillo. Il trailer e le foto movieplayer.it
Perché sempre più persone mettono i cosmetici in frigo: cos’è il trend del “beauty frigo” e quali sono i ... ilfattoquotidiano.it
San Mango accende la notte urbana tra musica, danza e pizza sbircialanotizia.it
Saviano contro Zerocalcare: "Furbate per sentirsi puri", a sinistra è rissa iltempo.it