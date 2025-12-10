A Castelfiorentino la mostra Saluti da Castelfiorentino Il passato in cartolina

Firenzetoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cento cartoline che raccontano la storia di Castelfiorentino dalla fine dell’800 agli anni ’60. Un patrimonio prezioso, che Giovanni Pruneti ha accuratamente selezionato tra alcune migliaia di pezzi della sua collezione personale per far conoscere alla cittadinanza le trasformazioni che hanno. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

'Saluti da Castelfiorentino': cento cartoline per raccontare un secolo di storia - Un patrimonio prezioso, che Giovanni Pruneti ha accuratamente selezionato tra alcune migliaia di pezzi ... Come scrive gonews.it

'Raccont’arti', consegnato il Premio Castelfiorentino per le arti - Nei giorni scorsi il Teatro del Popolo di Castelfiorentino ha ospitato l’atto conclusivo del Premio Castelfiorentino per le Arti - Scrive gonews.it