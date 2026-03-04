La Ruota della Fortuna quando torna in tv e a che ora

La Ruota della Fortuna tornerà in onda in televisione dopo una breve pausa. Il programma, condotto da Gerry Scotti e Samira Lui, sarà trasmesso nelle serate successive. I telespettatori che seguono il format potranno sintonizzarsi agli orari abituali per assistere alle puntate. La ripresa della trasmissione è prevista a partire dalle prossime settimane.

Quando torna in tv La Ruota della Fortuna? Dopo un breve stop il programma condotto da Gerry Scotti e Samira Lui sarà nuovamente in onda per la gioia dei tanti telespettatori che ogni sera si divertono a seguire il format. Quando torna la Ruota della Fortuna Il 3 marzo infatti La Ruota della Fortuna non è andata in onda, lasciando spazio alle semifinali della Coppa Italia. Niente paura però, lo show condotto da Gerry Scotti il 4 marzo sarà regolarmente in onda. L'appuntamento è sempre su Canale 5 alle 20.40, subito dopo la fine del Tg. Uno stop momentaneo dunque che, a quanto pare non accadrà più.