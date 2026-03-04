La Run for life al Parco di Monza

Domenica 8 marzo si svolgerà al Parco di Monza l’undicesima edizione della Run for life, un evento che richiama migliaia di partecipanti. La corsa è prevista come parte delle iniziative previste per quella giornata e vede coinvolti numerosi appassionati di sport e cittadini della zona. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti e senza modifiche rispetto alle edizioni precedenti.

L'appuntamento è attesissimo da migliaia di persone. Domenica 8 marzo torna per l'undicesima edizione la Run for life. Come l'anno scorso la gara partirà dall'Autodromo di Monza e il percorso si snoderà tra la nuova pista, la vecchia e il Parco. I partecipanti avranno la possibilità di scegliere la loro distanza: 21 km competitiva o turistico sportiva (solo per stranieri), 10 km competitiva, 10 km non competitiva e 5 km non competitiva. I fondi raccolti saranno destinati alla ripiantumazione di un'area del Parco. Si parte sabato 7 marzo alle 10 fino alle 18.30 con l'apertura dell'Expo Village per il ritiro di pettorali, pacchi gara e iscrizioni e animazione.