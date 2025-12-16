Il Natale corre nel Parco di Monza | successo per la GEZE Monza Christmas Run con oltre 1.800 partecipanti

Il Parco di Monza ha ospitato la GEZE Monza Christmas Run 2025, una corsa natalizia che ha riscosso grande successo con oltre 1.800 partecipanti. L’evento, tenutosi nella suggestiva Cascina San Fedele, ha unito sport, solidarietà e spirito natalizio, diventando un appuntamento imperdibile per la comunità della Brianza.

Monza, 14 dicembre 2025 – Parco di Monza (Cascina San Fedele) Si è svolta oggi, nello straordinario scenario del Parco di Monza, la GEZE Monza Christmas Run 2025, la corsa natalizia più divertente e solidale della Brianza, che ha visto la partecipazione di oltre 1.800 persone tra famiglie, runner amatoriali, gruppi sportivi e appassionati di tutte le età. Un risultato che conferma e supera il successo delle edizioni precedenti e che ribadisce il forte legame dell’evento con il territorio. Organizzata da Socialtime ODV, Run For Life SSD a R.L., Gamber de Cuncuress ASD e ASD Silvia Tremolada APS, la manifestazione ha animato il Natale monzese trasformando la Cascina San Fedele in un suggestivo villaggio natalizio, tra luci, addobbi, elfi e sorrisi. Ilgiorno.it

La magia del Natale corre a Monza: torna la GEZE Christmas Run 2025

