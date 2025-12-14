Natale al Parco di Monza con la Monza Christmas Run 2025

Il Natale si accende nel Parco di Monza con la Monza Christmas Run 2025, evento che unisce sport, solidarietà e spirito natalizio. La corsa, giunta alla sua edizione 2025, ha coinvolto numerosi partecipanti, diventando la tradizionale manifestazione natalizia più amata e attesa della Brianza.

© Ilgiorno.it - Natale al Parco di Monza con la Monza Christmas Run 2025 Monza, 14 dicembre 2025 - Il Natale ha corso nel Parco di Monza all'insegna di sport, inclusione e solidarietà oggi con l'edizione 2025 della GEZE Monza Christmas Run 2025, la corsa natalizia più divertente e solidale della Brianza, che ha visto la partecipazione di oltre 1.800 persone tra famiglie, runner amatoriali, gruppi sportivi e appassionati di tutte le età. Un risultato che conferma e supera il successo delle edizioni precedenti e che ribadisce il forte legame dell'evento con il territorio. Due percorsi. Organizzata da Socialtime, Run For Life e le Associazioni Gamber de Cuncuress e Silvia Tremolada, la manifestazione questa mattina ha trasformato la Cascina San Fedele in un suggestivo villaggio natalizio, tra luci, addobbi, elfi e sorrisi. Ilgiorno.it Natale al Parco di Monza con la Monza Christmas Run 2025 - Superato con quota 1800 il record dei partecipanti alla corsa all'insegna di sport, inclusione e solidarietà. ilgiorno.it

