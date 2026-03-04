La riviera in vetrina alla fiera turistica di Berlino

Da ilrestodelcarlino.it 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due aziende turistiche della provincia di Forlì-Cesena partecipano alla fiera turistica di Berlino, inaugurata ieri e in programma fino a domani. L’evento si svolge in Germania e mira a promuovere le vacanze estive ai visitatori tedeschi. La fiera si svolge in questa città europea e rappresenta un’opportunità per le aziende di mostrare le proprie offerte ai potenziali clienti.

Ci sono anche due importanti aziende turistiche della provincia di Forlì-Cesena alla fiera inaugurata ieri Germania e che si concluderà domani, per promuovere le vacanze estive ai tedeschi. Dopo l’appuntamento alla fiera di Monaco della settimana scorsa, l’Emilia-Romagna è volata all’Itb Berlino, una delle più importanti fiere turistiche mondiali, dedicata ad incontri business tra l’offerta italiana e la domanda internazionale. Lo stand regionale è nello spazio Italia, gestito da Enit. Sono 18 gli operatori turistici emiliano-romagnoli giunti a Berlino a proporre e promuovere le loro proposte di vacanza balneare con i nuovi collegamenti in treno e in aereo, ma anche di cicloturismo, en plein air, turismo slow con il circuito dei Cammini Regionali, città d’arte, food, motori, Borghi e Castelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

la riviera in vetrina alla fiera turistica di berlino
© Ilrestodelcarlino.it - La riviera in vetrina alla fiera turistica di Berlino

Auto e moto d’epoca in vetrina alla FieraFine settimana con il pieno di eventi a Cesena Fiera, con tre appuntamenti di respiro nazionale tra auto e moto d’epoca, wellness e congresso medico...

Pescare Show: motori, nautica e pesca sportiva in vetrina alla Fiera di RiminiRimini si trasforma per tre giorni, dal 13 al 15 febbraio, nella capitale italiana della pesca sportiva, della nautica da diporto e dell’outdoor con...

Una selezione di notizie su La riviera in vetrina alla fiera...

Argomenti discussi: La riviera in vetrina alla fiera turistica di Berlino.

berlino la riviera in vetrinaLa riviera in vetrina alla fiera turistica di BerlinoCi sono anche due importanti aziende turistiche della provincia di Forlì-Cesena alla fiera inaugurata ieri Germania e che si concluderà domani, per promuovere le vacanze estive ai tedeschi. Dopo l’app ... ilrestodelcarlino.it

La Riviera decolla a Berlino. Voli e treni, l’Europa è più vicinaUndici tour operator si presentano alla fiera Itb in Germania presentando i nuovi collegamenti ... msn.com

Cerca tra news e video legati all’argomento.