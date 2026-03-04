Due aziende turistiche della provincia di Forlì-Cesena partecipano alla fiera turistica di Berlino, inaugurata ieri e in programma fino a domani. L’evento si svolge in Germania e mira a promuovere le vacanze estive ai visitatori tedeschi. La fiera si svolge in questa città europea e rappresenta un’opportunità per le aziende di mostrare le proprie offerte ai potenziali clienti.

Ci sono anche due importanti aziende turistiche della provincia di Forlì-Cesena alla fiera inaugurata ieri Germania e che si concluderà domani, per promuovere le vacanze estive ai tedeschi. Dopo l’appuntamento alla fiera di Monaco della settimana scorsa, l’Emilia-Romagna è volata all’Itb Berlino, una delle più importanti fiere turistiche mondiali, dedicata ad incontri business tra l’offerta italiana e la domanda internazionale. Lo stand regionale è nello spazio Italia, gestito da Enit. Sono 18 gli operatori turistici emiliano-romagnoli giunti a Berlino a proporre e promuovere le loro proposte di vacanza balneare con i nuovi collegamenti in treno e in aereo, ma anche di cicloturismo, en plein air, turismo slow con il circuito dei Cammini Regionali, città d’arte, food, motori, Borghi e Castelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La riviera in vetrina alla fiera turistica di Berlino

Auto e moto d’epoca in vetrina alla FieraFine settimana con il pieno di eventi a Cesena Fiera, con tre appuntamenti di respiro nazionale tra auto e moto d’epoca, wellness e congresso medico...

Pescare Show: motori, nautica e pesca sportiva in vetrina alla Fiera di RiminiRimini si trasforma per tre giorni, dal 13 al 15 febbraio, nella capitale italiana della pesca sportiva, della nautica da diporto e dell’outdoor con...

Una selezione di notizie su La riviera in vetrina alla fiera...

Argomenti discussi: La riviera in vetrina alla fiera turistica di Berlino.

La riviera in vetrina alla fiera turistica di BerlinoCi sono anche due importanti aziende turistiche della provincia di Forlì-Cesena alla fiera inaugurata ieri Germania e che si concluderà domani, per promuovere le vacanze estive ai tedeschi. Dopo l’app ... ilrestodelcarlino.it

La Riviera decolla a Berlino. Voli e treni, l’Europa è più vicinaUndici tour operator si presentano alla fiera Itb in Germania presentando i nuovi collegamenti ... msn.com