Venezuela | Maduro dichiara lo stato di emergenza e chiede ' mobilitazione'

Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha annunciato lo stato di emergenza nel paese, invitando tutte le forze sociali e politiche a mobilitarsi. Questa decisione si inserisce in un contesto di tensioni e crisi politica, con l’obiettivo di mantenere l’ordine e affrontare le sfide attuali. La misura, comunicata tramite un apposito decreto, rappresenta un passo importante nella gestione della situazione interna del Venezuela.

Caracas, 3 gen. (AdnkronosAfp) - Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro ha dichiarato lo stato di emergenza in un comunicato e ha invitato "tutte le forze sociali e politiche del Paese ad attivare i piani di mobilitazione". Maduro ha dichiarato lo stato di emergenza a seguito di quella che il suo governo ha definito una "aggressione militare estremamente grave" da parte degli Stati Uniti alla capitale Caracas, dove nella notte si sono verificate forti esplosioni e il sorvolo di aerei militari a bassa quota. 🔗 Leggi su Iltempo.it

