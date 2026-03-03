Ha studiato alla scuola di volo di Forlì | a 24 anni è la più giovane pilota italiana verso il ruolo di comandante

A 24 anni, una giovane pilota italiana sta affrontando la fase finale del suo percorso verso il ruolo di comandante. Dopo aver studiato alla scuola di volo di Forlì, ha consolidato la sua passione per l’aviazione attraverso un percorso che ha unito formazione teorica e pratica presso la scuola Professione Volare. Ora si appresta a raggiungere una tappa importante nella carriera di pilota.

Ha maturato la passione per l'avazione attraverso un percorso di studi a Forlì, intraprendendo il percorso accademico e pratico nella scuola di volo Professione Volare. A soli 24 anni la pistoiese Linda Calistri è la più giovane donna in Italia a sbloccare i requisiti per il ruolo di comandante.