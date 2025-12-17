45 anni di storia | la scuola calcio Locubia festeggia con Chiellini e Donnarumma

La Scuola Calcio Locubia, con 45 anni di storia, ha celebrato le festività natalizie riunendo tesserati e amici per un momento di convivialità e auguri, arricchito dalla presenza di Chiellini e Donnarumma, simboli di eccellenza e passione nel mondo del calcio.

© Salernotoday.it - 45 anni di storia: la scuola calcio Locubia festeggia con Chiellini e Donnarumma La Scuola Calcio Locubia ha celebrato le festività natalizie riunendo i propri tesserati per il tradizionale scambio di auguri. L'evento, organizzato dalla società attiva sul territorio salernitano da 45 anni, ha visto la partecipazione delle autorità civili locali e i contributi a distanza di.

