Il principe saudita Bin Salman mantiene una posizione prudente mentre Riad cerca di concludere la sua disputa con Teheran. La rivalità tra i due paesi dura da molti anni, e ora l’Arabia Saudita valuta le mosse per chiudere questa lunga tensione. La situazione si sviluppa in un momento in cui la regione potrebbe cambiare gli equilibri di potere.

Roma, 4 marzo 2026 – La loro rivalità dura praticamente da sempre e adesso l’Arabia Saudita vede la possibilità di chiudere la partita con Teheran. Proprio Riad è in una delle posizioni più delicate e sotto controllo. Sulla carta, non è direttamente coinvolta nel conflitto, ma ne sta pagando le conseguenze. Per questo, il principe ereditario Mohammad Bin Salman è combattuto fra una postura prudente e l’appoggio al fronte antiraniano. La guerra in Iran si abbatte sulle bollette. Meloni pensa ai bonus: vertice con Eni e Snam Gli attacchi all’ambasciata e a Ras Tanura La caduta degli ayatollah la renderebbero automaticamente il player più importante dell’area. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La prudenza di Bin Salman, Riad dalla guerra ha tutto da guadagnare (o da perdere)

