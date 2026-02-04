Massimo Mauro | L’Inter ha tutto da perdere e la Juve poco Sarà dalla parte dell’inseguitrice

Massimo Mauro non ha dubbi: l’Inter parte sfavorita in vista della partita contro la Juventus di domenica a San Siro. Secondo l’ex calciatore, i nerazzurri hanno tutto da perdere, mentre i bianconeri hanno meno pressioni addosso. Mauro si aspetta che sarà la Juventus a giocare il ruolo dell’inseguitrice, con più sicurezza e meno tensione. La sfida si avvicina e già si sente il peso delle aspettative su entrambe le squadre.

Massimo Mauro, ex calciatore ed attuale commentatore tecnico ed opinionista, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, nella quale ha parlato di Inter-Juventus, match in programma il prossimo 14 febbraio. VERSO INTER-JUVENTUS: «È una delle partite che psicologicamente potrebbero essere considerate favorevoli, perché l'Inter ha tutto da perdere e la Juve poco: i nerazzurri sono primi in classifica e hanno un organico più forte, quindi per loro sarà doveroso vincere.

Massimo Mauro mette in chiaro le cose: per la Juventus non ci sono alternative, deve vincere il derby d’Italia.

Massimo Mauro, ex centrocampista e campione con la Juventus, commenta il momento attuale della squadra in un'intervista a La Gazzetta dello Sport.

