Un Bin Salman nel futuro dell' Iran? La profezia di un dissidente due anni fa

Un dissidente ha predetto due anni fa che il futuro dell’Iran non sarebbe stato una democrazia, ma qualcosa di diverso. La sua analisi si basa su considerazioni politiche e sociali, senza ipotesi o congetture. La previsione si riferisce a un possibile cambiamento nel regime o nel sistema di governo del paese. La sua opinione è stata condivisa pubblicamente, senza approfondimenti su cause o motivazioni.

Un futuro realistico per l’Iran vedrà l’arrivo al potere a Teheran di un equivalente del principe saudita Mohammed bin Salman o MbS, in versione tecnocratico-militare? La domanda suona provocatoria. Non solo per l’antica rivalità tra i due popoli e le due civiltà, persiani e arabi, rinnovata in modo feroce negli anni di Khamenei (e confermata dai retroscena secondo cui MbS avrebbe premuto su Trump per l’attacco). Una simile prospettiva può apparire minimalista rispetto alle aspirazioni e rivendicazioni emerse nelle rivolte popolari. I movimenti di protesta hanno attraversato il paese più volte nel periodo recente: in particolare nel 2009, 2017, 2019, 2022. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

